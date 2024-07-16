قائمة الهلال في معسكر النمسا

وصلت بعثة فريق الكرة الأول بنادي الهلال إلى النمسا، مساء اليوم الإثنين لإقامة معسكر الإعداد للموسم الكروي الجديد 2024-2025.
وشهدت قائمة الهلال تواجُد 28 لاعبًا هم: في حراسة المرمى ياسين بونو ومحمد العويس ومحمد الربيعي وأحمد أبو راسين.
وفي الدفاع : علي البليهي وكاليدو كوليبالي وحسان تمبكتي وخليفة الدوسري ورينان لودي وسعود عبدالحميد وحمد اليامي ومحمد البريك وياسر الشهراني.
وفي خط الوسط: روبن نيفيز وسيرجي سافيتش ومصعب الجوير ومحمد كنو وناصر الدوسري وصهيب الزيد ومحمد الزيد.
وفي الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش وعبدالله رديف وعبدالله الزيد ومالكوم وعبدالله الحمدان وسالم الدوسري وميشايل.
وكانت رابطة دوري روشن قد أعلنت جدول المسابقة لموسم 2024-2025 أمس الأحد، حيث يستهلّ الهلال مشواره بالحلول ضيفًا على فريق الأخدود في الجولة الأولى. وفق “سبورت 24”.
وتنطلق مسابقة دوري روشن في الثاني والعشرين من أغسطس المقبل ويسبقها بطولة كأس السوبر السعودي والتي ينافس عليها الهلال رفقة كل من النصر والأهلي والتعاون.