الدرعية يعلن تعيين فلورا مدربًا للفريق

أعلن نادي الدرعية التعاقد رسمياً أمس الاثنين مع المدرب البرتغالي فابيانو فلورا لقيادة الفريق فنيا بدايةً من الموسم الكروي المقبل.
ويتطلع نادي الدرعية لبلوغ دوري الدرجة الأولى “يلو” في الموسم الجديد بعدما صعد للثانية في الموسم المنقضي.
وكان فلورا قد نجح في قيادة فريق نادي الخلود للصعود إلى دوري روشن في الموسم المنصرم.
ونشر النادي في بيان رسمي عبر حسابه الرسمي بـ “إكس: “تم التعاقد رسمياً مع فابيانو فلورا بعد اكتمال الاتفاق على كافة الأمور المالية والتعاقدية”. وفق “سبورت 24”.
وأتم حساب الدرعية: “وذلك لتحقيق حلم الصعود إلى دوري يلو خلال الفترة المقبلة”.
الجدير بالذكر أن شركة الدرعية قد سبق أن أعلنت عن اكتمال إجراءات نقل ملكية النادي من المركز الوطني للتخصيص، إلى شركة الدرعية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.