“أرامكو” تستحوذ على 50% في شركة للهيدروجين الأزرق

وقعت أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، اتفاقيات نهائية للاستحواذ على حصص ملكية في شركة الهيدروجين الأزرق للغازات الصناعية، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة إير برودكتس قدرة، ومقرها الجبيل، وتتضمن الصفقة التي تخضع لشروط الإغلاق النهائية، أيضًا خيار شراء الهيدروجين والنيتروجين لصالح أرامكو السعودية.
وتتوقع أرامكو أن يسهم استثمارها في شركة الهيدروجين الأزرق للغازات الصناعية في تأسيس شبكة هيدروجين منخفضة الكربون في المنطقة الشرقية بالمملكة، لتخدم كلًا من العملاء المحليين والإقليميين. وعند إتمام الصفقة، يُتوقع أن تمتلك كلٌ من أرامكو السعودية، وإير برودكتس قدرة، -وهي مشروع مشترك بين أير برودكتس، وقدرة للطاقة- حصة قدرها 50% في شركة الهيدروجين الأزرق للغازات الصناعية.
وقال النائب التنفيذي للرئيس للاستراتيجية والتطوير المؤسسي بأرامكو السعودية، أشرف الغزاوي إن هذا الاستثمار يسلط الضوء على طموح أرامكو لتوسيع محفظتها من الطاقات الجديدة، وتنمية أعمالها في مجال الهيدروجين منخفض الكربون.
وأضاف، نحن سعداء بأن نمضي مع إير برودكتس قدرة قدمًا في هذا المسار، ونعتقد أن هناك فرصًا تجارية واعدة للهيدروجين منخفض الانبعاثات، ونطمح إلى الاستفادة من قدراتنا المتنامية في مجال احتجاز الكربون وتخزينه، وخبرتنا الفنية في مجال الهيدروجين؛ سعيًا لدعم إنشاء سوق مزدهرة للهيدروجين منخفض الكربون، مما قد يساعد على إرساء أسس نظام الطاقة في المستقبل”.
ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة إير برودكتس قدرة، الدكتور سمير سرحان: “نتشرف بمواصلة توسيع شراكتنا الراسخة مع أرامكو السعودية، والعمل على تسريع نمو اقتصاد الهيدروجين، وحثّ جهودنا معًا لإنشاء أكبر شبكة للهيدروجين في الشرق الأوسط والتي من المتوقع أن تخدم الصناعات التكريرية والكيميائية والبتروكيميائية. ونحن نتطلع إلى تقديم خبراتنا في مجال أعمال الهيدروجين وخطوط الأنابيب، ودعم جهود أرامكو السعودية لتأمين إمدادات موثوقة من الهيدروجين منخفض الكربون، وتلبية الاحتياجات المحلية والإقليمية”. وفق “أخبار 24”.
ومن المقرر أن تبدأ شركة الهيدروجين الأزرق للغازات الصناعية المصمَّمة لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون عن طريق احتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون، أعمالها التجارية بما يتماشى مع أنشطة أرامكو السعودية لاحتجاز الكربون وتخزينه.