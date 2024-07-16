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16/07/2024   9:23 م

تعديل بعض أسماء الأماكن الجغرافية بعسير

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قررت اللجنة الوطنية ‎للأسماء الجغرافية، ومقرها الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، تعديل أو تغيير بعض أسماء الأماكن الجغرافية في منطقة عسير.

جاء ذلك خلال الاجتماع العاشر للجنة برئاسة رئيس الهيئة الدكتور المهندس محمد آل صايل، وبحضور أعضاء اللجنة ممثلي الجهات الحكومية.

واستعرضت اللجنة الأعمال التحضيرية لاستضافة المملكة أعمال الملتقى العاشر للشعبة العربية لخبراء الأسماء الجغرافية والمزمع عقده في نوفمبر هذا العام، كما أوصت اللجنة بضرورة إنشاء مجموعات بحثية للدراسات المعنية بالأسماء الجغرافية.

إنشاء مجموعات بحثية للدراسات المعنية بالأسماء الجغرافية

إنشاء مجموعات بحثية للدراسات المعنية بالأسماء الجغرافية

إنشاء مجموعات بحثية للدراسات المعنية بالأسماء الجغرافية

وفق “أخبار 24”.

تعديل بعض أسماء الأماكن الجغرافية بعسير

جديد المحليات
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