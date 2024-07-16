مليار ريال دعماً لـ10 مشاريع سياحية بعسير

كشف وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، أن صندوق التنمية السياحي قدم دعماً تجاوز مليار ريال لأكثر من 10 مشاريع سياحية متعلقة بمرافق الضيافة، إضافة للمشاريع متعددة الاستخدامات والمشاريع متناهية الصغر في منطقة عسير، داعياً أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى تقديم دراسات جدوى جادة للحصول على الدعم اللازم وتقديم خدمات سياحية ذات كفاءة عالية.
وتناول وزير السياحة المبادرات والأنظمة التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن الوزارة أطلقت برنامج الممكنات الاستثمارية في القطاع السياحي؛ بهدف تقديم الدعم والتسهيلات للمستثمرين من داخل المملكة وخارجها، لافتاً إلى أن البرنامج يهدف إلى إيجاد استثمارات جديدة، والإسهام في الناتج المحلي، بالإضافة لخفض تكلفة الرسوم الحكومية في قطاع الضيافة بنسبة 22% في العام الحالي، ودعم مبادرة الممكنات الاستثمارية في قطاع الضيافة للمشاريع الفندقية بجميع فئاتها.
ولفت إلى الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها منطقة عسير، مما يؤهلها لتصبح من أبرز الوجهات السياحية في العالم، داعيًا المستثمرين في القطاع السياحي لاستقطاب أكبر لأبناء وبنات الوطن؛ مؤكداً حرص الوزارة على تمكين الكوادر الوطنية في القطاع السياحي. وفق “أخبار 24”.
وشدد الخطيب على حرص الوزارة على رفع جودة المنتج، وتحسين جودة الخدمات المقدمة من مرافق الضيافة وجميع الأنشطة السياحية، مشيراً إلى أن برنامج صيف السعودية يسهم في تنويع العروض مما يسهم في زيادة أعداد السياح من داخل المملكة وخارجها للوجهات السياحية الصيفية.