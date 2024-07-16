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جديد المحليات > استدعاء 134 مركبة لوسيد لخلل قد يؤدي إلى حادث
16/07/2024   9:23 م

استدعاء 134 مركبة لوسيد لخلل قد يؤدي إلى حادث

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أعلنت وزارة التجارة، اليوم (الثلاثاء)، استدعاء 134 مركبة لوسيد “Air GrandTouring / Air Dream / Air Pure- 2023″؛ وذلك لسبب فني.

وأوضحت الوزارة أن الاستدعاء جاء “لخلل في سخانات سائل التبريد قد يؤدي إلى عدم إذابة الجليد المتراكم على الزجاج الأمامي، مما يعيق رؤية السائق ويزيد من خطر وقوع حادث”.

ودعت الوزارة مستخدمي السيارة المستدعاة إلى التحقّق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال “Recalls.sa“، وتثبيت التحديث اللازم عن بُعد (OTA) دون الحاجة إلى زيارة الشركة، والتواصل مع الشركة في حال مواجهة صعوبات في تثبيت التحديثات اللازمة. وفق “أخبار 24”.

استدعاء 134 مركبة لوسيد لخلل قد يؤدي إلى حادث

جديد المحليات
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