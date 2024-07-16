أعلى إغلاق لـ”تاسي” منذ شهرين عند 12080 نقطة

أغلق مؤشر السوق السعودية جلسة اليوم (الثلاثاء) على ارتفاع بنسبة 1.1% ليغلق عند 12080 نقطة ( 133 نقطة)، مسجلا أعلى إغلاق منذ نحو شهرين، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 7.3 مليار ريال.
وارتفع سهما أرامكو السعودية، ومصرف الراجحي، بأقل من 1% عند 28.25 ريال، و83.10 ريال، على التوالي، فيما ارتفع سهم الأهلي السعودي، بنسبة 2% عند 37.75 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 9 ملايين سهم.
وأنهت أسهم، أكوا باور، والصقر للتأمين، وأيان، ومكة للإنشاء، وطيبة، والأبحاث والإعلام، وجبل عمر، ومياهنا، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 4 و10%. وفق “أخبار 24”.
في المقابل، هبط سهم أنابيب الشرق، بنسبة 3% عند 160.40 ريال، وتراجع سهم سلوشنز، بنسبة 1% عند 282.80 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 236 ألف سهم.