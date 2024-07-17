الخريف: برنامج المعادن يعزز سلاسل الإمداد

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، أن إنشاء البرنامج الوطني للمعادن سيكون أداة قوية وداعمة لتعزيز جودة وكفاية سلاسل الإمداد من المعادن.
وأوضح “الخريف” أن البرنامج سوف يسهم في وضمان استمرارية توريد سلاسل الإمداد للصناعات المحلية والمشاريع الكبرى، وتطوير البنية التحتية للمملكة، وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، كما سيلعب دورًا فاعلًا في دفع مسارات النمو في قطاع المعادن، واستغلال الثروات المعدنية التي تتمتع بها المملكة.
وأشار وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن البرنامج الوطني للمعادن سيعمل على توحيد الأدوار الرئيسية بين مختلف الجهات بشكل جوهري، وسد الفجوات القائمة لضمان استمرارية سلاسل الإمداد الخاصة بالمعادن.
ولفت إلى إسهامه في بناء القدرات المحلية للمعادن، وعمليات الاستكشاف، وتوفير الإمدادات الصناعية، وضمان استمرارية توريدها للصناعات المحلية والمشاريع الكبرى.
وأعرب عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان؛ بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء البرنامج.
وكان مجلس الوزراء أصدر في جلسته اليوم برئاسة ولي العهد، قرارًا بإنشاء “البرنامج الوطني للمعادن” والذي يعنى بكفاءة وكفاية سلاسل الإمداد للمعادن الحالية والمستقبلية.
ويأتي البرنامج، الذي يرتبط بوزارة الصناعة والثروة المعدنية، في إطار جهود المملكة الهادفة إلى تعظيم القيمة المتحققة من قطاع التعدين، وتعزيز استمرارية سلاسل إمداد المعادن على المستوى الإقليمي والعالمي. وفق “أخبار 24”.
كما يؤكد اهتمام القيادة بقطاع المعادن، وتوجهات المملكة التي تهدف إلى تطوير سلاسل القيمة المعدنية ليصبح قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والاستفادة من موقع المملكة الجغرافي الذي يمثل أحد أهم التقاطعات التجارية الكبرى، مدعومًا بقاعدة واسعة من البنية التحتية المتطورة والمتكاملة والمتنوعة لدعم التنمية الاقتصادية واستدامتها المستقبلية في المنطقة والعالم.