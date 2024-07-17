المملكة تستثمر 180 مليار دولار بالاقتصاد الأخضر

تلعب المملكة دورًا محوريًا في تحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بالمناخ من خلال أكثر من 80 مبادرة، وتستثمر ما يزيد عن 180 مليار دولار في تنمية الاقتصاد الأخضر، مما يرسخ موقعها كقائد في مجال الطاقة المتجددة.
جاء ذلك خلال كلمة المملكة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى 2024 المعني بالتنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة والمقام في مدينة نيويورك، والذي ألقاها وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم.
وأوضح الإبراهيم، أن تسريع وتيرة التقدم يتطلب سياسات واضحة وجريئة وتعاونية تركز على الحلول، وبالحاجة إلى تطوير نظام لترتيب الأولويات يمكّن الدول من التركيز على السياسات الأكثر فاعلية، والحلول الأمثل التي تحقق أقصى تأثير لأكبر عدد من الأشخاص في أقصر فترة زمنية ممكنة.
وأكد أن المملكة تدرك أن التقدم المستدام يعتمد على إيجاد واستغلال الفرص لتحسين المستوى المعيشي العام وتعزيز جودة الحياة، بالإضافة إلى اتباع نهج يشمل جميع جوانب الاقتصاد ويركز على الإنسان لاستخراج الإمكانات الكامنة تحت مظلة رؤية 2030. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن المملكة تعمل على تعزيز الاستدامة محليًا، حيث تقوم المدن بنشر مراجعاتها المحلية الطوعية، ودمج الممارسات المستدامة للوصول إلى جميع الفئات المجتمعية.