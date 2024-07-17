أكوا باور تبيع 35% من حصتها بشركتين بـ595 مليونا

وقعت شركة أكوا باور لإتمام صفقة بيع 35% من حصتها في كل من شركة “أكوا باور باش وند بروجيكت هولدنق ليمتد”، وشركة “أكوا باور مشروع أوزبكستان ويند القابضة”، لشركة شبكة الطاقة الجنوبية الصينية الدولية، وذلك بقيمة 595.9 مليون ريال.
وأوضحت الشركة في بيان على تداول اليوم (الأربعاء)، أنه تم التوقيع بين شركة أكوا باور للطاقة الخضراء القابضة وشركة شبكة الطاقة الجنوبية الصينية الدولية، وإغلاق المتطلبات المفروضة لاتفاقية البيع وبالتالي أصبحت حصة أكوا باور في المشروعين 65%.
وتُعدّ هذه الصفقة الأولى بين شركة أكوا باور، وشركة “شبكة الطاقة الجنوبية الصينية” على نطاق واسع في منطقة آسيا الوسطى، حيث سيتم خلالها تنفيذ مشروع لإنتاج الطاقة المتجدّدة.
ويأتي هذا الإنجاز استكمالاً للاتفاقيات الإطارية التي تم توقيعها في ديسمبر من عام 2022 بين “أكوا باور” وشركات صينية؛ بهدف وضع الركائز الأساسية لتمويل واستثمار وإنشاء مشروعات الطاقة النظيفة والمتجدّدة العالمية لشركة أكوا باور في المملكة العربية السعودية، ودول مبادرة الحزام والطريق.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور، ماركو أرتشيلي، أن اتفاقية الاستثمار المشترك في محطة (باش)، ومحطة (دازهانكيلدي) المستقلّتين لإنتاج طاقة الرياح في أوزبكستان تُسهم في ترسيخ مكانة أكوا باور على الساحة العالمية، وتعزز العلاقات القائمة بين اثنتين من أبرز الشركات الرائدة في القطاع، واللتين تتواجدان في منطقتين جغرافيتين مختلفتين، مفيدًا أن هذه الشراكة التاريخية تأتي تأكيداً على التزام الشركة بمواصلة الابتكار، وتحقيق المزيد من النتائج التي تعود بالفائدة على قطاع الطاقة المتجدّدة.
ووفق البيان، تبلغ حصة أكوا باور باش وند بروجيكت هولدنق ليمتد وشركة أكوا باور مشروع أوزبكستان ويند القابضة 100% في كل من شركات المشاريع، والتي يندرج تحتها كل من مشروعي باش ودازهانكيلدي بإجمالي قدرة إنتاجية 1 جيجاواط.
فيما تبلغ القدرة الإنتاجية لمشروع محطة باش المستقل لطاقة الرياح 500 ميجاواط، كما تبلغ القدرة الإنتاجية لمشروع محطة دازهانكيلدي المستقل لطاقة الرياح 500 ميجاواط، وتم تطوير المشروعين من قبل شركة أكوا باور في جمهورية أوزبكستان. وفق “أخبار 24”.
وبحسب الشركة، فقد وقعت أكوا باور اتفاقية شراء طاقة لمدة 25 عاماً مع الشبكة الكهربائية الوطنية في أوزبكستان، لتطوير وإنشاء وتشغيل وبالتالي نقل مشروعي طاقة الرياح، كما سيكون المتعهد بشراء الطاقة هي الشبكة الكهربائية الوطنية في أوزبكستان. ويقع المشروعان في منطقة بخارى، وسيتم تطويرها على أساس “بناء، امتلاك، تشغيل، نقل”، مبينة أن المشروعين قيد الإنشاء وتبلغ إجمالي التكلفة الاستثمارية المتوقعة نحو 5.1 مليار ريال.
وأشارت إلى أن عملية البيع هي جزء من استراتيجية أكوا باور لتدوير رأس المال والتعاون مع المزيد من الشركاء الاستراتيجيين وسيتم استخدام العائدات للأغراض العامة للشركة.
وقالت إن شركة شبكة الطاقة الجنوبية الصينية الدولية (هونغ كونغ) المحدودة (CSGI) هي الجهاز المسؤول عن الاستثمارات الخارجية لمجموعة سي إس جي (CSG) المسجلة في هونغ كونغ. تصنف كل من CSG و CSGI بتصنيف أ (تصنيف السيادي) من قبل إس أند بي (S&P) وموديز (Moody’s) وفتش (Fitch).
وشبكة الطاقة الجنوبية الصينية هي إحدى أبرز شركات الشبكات الكهربائية في الصين، وهي واحدة من الشركات في هذا المجال في الصين. وتُعد أيضًا واحدة من الشركات الرائدة عالميًا في مجالات شبكات الطاقة، ونقل الطاقة، الطاقة الكهرومائية المخزنة بالضخ، والطاقة المتجددة، والطاقة الذكية المتكاملة، وغير ذلك.