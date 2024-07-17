تدشين 18 مشروعاً صحيا بـ300 مليون في الشرقية

دشن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، اليوم (الأربعاء)، 18 مشروعاً لتجمع الشرقية الصحي بقيمة إجمالية بلغت نحو 299.6 مليون ريال، وذلك بحضور وزير الصحة فهد الجلاجل، ومسؤولين آخرين.
وشملت المشاريع استلام المرحلة الأولى من مشروع إنشاء مستشفى عنك العام، ومشروع المختبر الآلي في مجمع الدمام الطبي، إضافةً إلى مشروع مركز السحيمي لعلاج اضطرابات النمو والسلوك والطيف التوحدي في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، ومشروع مركز علي السلمان للكشف المبكر عن الأورام والفحص الشامل والمختبر المرجعي، ومركز علي السلمان للرعاية الصحية الأولية في محافظة القطيف، ومشروع مركز إسحاق الكوهجي للرعاية الصحية الأولية بحي الخزامى في محافظة الخبر.
وتتضمن أيضاً مشاريع تطويرية في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، ومستشفى الولادة والأطفال بالدمام، ومركز سعود البابطين لطب وجراحة القلب بالدمام، ومستشفى العيون التخصصي بالظهران، ومستشفى الجبيل العام، ومركز صحي المزروعية, ومركز صحي المباركية بالدمام، والمبنى الإداري لتجمع الشرقية الصحي.
وحضر تدشين المشروعات رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الشرقي الصحي عصام المهيدب، والرئيس التنفيذي لشركة الصحة القابضة ناصر الحقباني، والرئيس التنفيذي لتجمع الشرقية الصحي الدكتور عبدالعزيز الغامدي، والمدير العام للمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور فارس الهمزاني.
وعلى هامش الفعالية، شهد أمير المنطقة الشرقية توقيع شراكات مجتمعية بين تجمع الشرقية الصحي وعدد من الداعمين بتكلفة تقديرية بلغت 71 مليون ريال، شملت إنشاء برج عبدالقادر المهيدب لأورام الأطفال بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام بتكلفة تقديرية 60 مليون ريال، وإنشاء مركز العجيمي للعيادات التخصصية بحي الفيصلية بالدمام بتكلفة تقديرية 11 مليون ريال.
وتسلم أمير المنطقة الشرقية من وزير الصحة شهادة اعتماد الخبر كمدينة صحية من منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى تكريم الداعمين للقطاع الصحي في المنطقة الشرقية.
وقد حصلت مدينة الخبر على اعتماد منظمة الصحة العالمية كمدينة صحية نظير تحقيقها معايير المدن الصحية وتندرج تحت ٩ محاور، تهتم بمشاركة المجتمع والتعاون بين القطاعات للتعامل مع محددات الصحة والتنمية وفق مؤشرات يتم تحسينها والتعامل مع مخرجاتها مثل الصحة والتعليم والبيئة. وفق “أخبار 24”.
ويسهم الاعتماد في تقدم محافظة الخبر ضمن أفضل 100 مدينة على مستوى العالم، كما يسهم أيضاً في تحقق أهداف التنمية المستدامة من خلال التزام المدينة باستدامة التحسين وتحقيق مستوى أعلى من الخدمات المقدمة، إضافة إلى تحسين مركز المملكة في تقليل نسبة المخاطر الصحية من خلال خلق بيئة حضرية نظيفة وآمنة، التي تُعد خطوة مهمة نحو مجتمع صحي حيوي.
وفي سياق متصل، استقبل أمير المنطقة الشرقية وزير الصحة، وثمن جهود القيادة الحكيمة، في دعم القطاع الصحي, مشيداً بدور وزارة الصحة في تقديم جميع الخدمات والرعاية الصحية وتطوير الأيدي العاملة والاستثمار بهم ليكونوا مسهمين وفاعلين في رفع نسبة الوقاية الصحية.
بدوره قدم وزير الصحة خلال الاستقبال, عرضاً عن الحالة الصحية للمنطقة الشرقية، وأبرز المؤشرات الصحية في المنطقة، معرباً عن شكره لأمير المنطقة الشرقية على اهتمامه ودعمه لكافة الخدمات والمشاريع الصحية في المنطقة.