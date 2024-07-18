“التعليم” بالمركز الثالث في قياس الارتباط الوظيفي

حقّقت وزارة التعليم المركز الثالث على مستوى الوزارات؛ بعد تسجيلها نسبة 82.8% لعام 2023م، بزيادة 2.4% لقياس الارتباط الوظيفي عن العام 2022م.
جاء ذلك وفقاً للنتائج التي أعلنتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الحفل السنوي الذي أُقيم اليوم بالعاصمة الرياض تحت رعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي.
وتسلّم مساعد وزير التعليم محمد الغامدي جائزة الوزارة، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس اهتمام الوزارة بمنسوبيها؛ من خلال تأصيل وتحويل مفهوم الارتباط الوظيفي إلى ثقافة عمل مؤسسي، يتبناها جميع منسوبيها؛ وصولاً إلى إيجاد بيئة عمل محفّزة ومشجعة على الإبداع والابتكار تحقيقاً لمستهدفات رؤيتها.
وأشار إلى أن هذا المنجز يسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة لمختلف القطاعات الحكومية نحو الارتقاء ببيئة العمل وتطوير ثقافته، وتحسين إنتاجية الموظفين. وفق “أخبار 24”.