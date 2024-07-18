نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “الجوازات”: تجديد جواز السفر إلكترونيًا لـ12 شهرًا وأقل
18/07/2024   7:28 ص

“الجوازات”: تجديد جواز السفر إلكترونيًا لـ12 شهرًا وأقل

+ = -
62

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن تجديد جوازات سفر المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة إلكترونيًا عبر منصة أبشر سيكون للمدد المتبقية لصلاحية جواز السفر من 12 شهرًا وأقل عند البدء في تنفيذ العملية.

ودعت الجوازات الطلاب المبتعثين ومن تتطلب طبيعة أعمالهم وسفرهم وجود مدة أكثر من المدة المقررة عند التجديد في منصة أبشر إلى حجز موعد لمراجعة مقار وإدارات المديرية في مناطق ومحافظات المملكة مع اصطحاب ما يثبت ذلك.

وأكدت المديرية العامة للجوازات إمكانية استخدام جواز السفر قبل انتهاء صلاحيته بـ 3 أشهر للدول العربية و6 أشهر لبقية الدول، مشيرة إلى أن بطاقة سجل الأسرة لا تُعد وثيقة سفر. وفق “أخبار 24”.

ونوهت بأهمية حمل جواز سفر ساري الصلاحية أو الهوية الوطنية عند السفر إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مبينةً أن الهوية الوطنية الرقمية عبر منصتي “أبشر” و”توكلنا” لا تخول صاحبها للسفر خارج المملكة.

“الجوازات”: تجديد جواز السفر إلكترونيًا لـ12 شهرًا وأقل

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885307284.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com