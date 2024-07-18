“تاسي” يواصل الارتفاع بتداولات 7.4 مليار ريال

أغلق مؤشر السوق جلسة اليوم (الأربعاء)، على ارتفاع بنسبة 0.6% عند 12158 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 7.4 مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 239 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 157 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 64 شركة على تراجع.
وأنهى سهم أكوا باور على ارتفاع عند 397.60 ريال وبنسبة 2 %، وسط تداولات بلغت نحو 550 ألف سهم، إذ أعلنت الشركة بيع 35% من حصتها في شركتين تابعتين بقيمة 595.9 مليون ريال.
فيما ارتفع سهم أرامكو، بأقل من 1% عند 28.35 ريال، وبتداولات بلغت نحو 20 مليون سهم وبقيمة 550 مليون ريال، كما أنهت أسهم أيان، والصقر للتأمين، والغاز، ومياهنا، والعقارية، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 7 و10%.
في المقابل، كانت أسهم شركات ميدغيلف، وباعظيم، وأنابيب، وسابتكو، والبحر الأحمر الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و 2.46% ، فيما تراجع سهم ميدغلف للتأمين، بنسبة 2% عند 31.70 ريال. وفق “أخبار 24”.
من جانب آخرأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 31.22 نقطة ليقفل عند مستوى 25887.91 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 41 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليوني سهم.