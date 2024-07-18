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جديد المحليات > الترخيص لـWTW للوساطة التأمينية
18/07/2024   7:27 ص

الترخيص لـWTW للوساطة التأمينية

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رخصت هيئة التأمين لشركة WTW، التابعة لمجموعة WTW العالمية، لمزاولة نشاطة وساطة التأمين، ضمن استثمار مباشر في قطاع التأمين السعودي.

وتهدف الهيئة، من خلال هذا التصريح، إلى تسهيل عملية الحصول على الخدمات التأمينية، واتخاذ القرار الأنسب فيما يتعلق باختيار أفضل التغطيات وعروض الأسعار الملائمة لاحتياجاتهم، وتناسبها مع الخطر المؤمن تجاهه.

وتتوافق هذه الخطوة مع دور الهيئة في دعم وتمكين قطاع التأمين؛ كونها الجهة المسؤولة عن تنظيمه وتعزيز فاعليته وتمكين الاستثمارات الأجنبية في القطاع، بهدف تعزيز التنافسية ونقل الخبرات النوعية وتنويع قاعدة المستثمرين.

وأكدت الهيئة أهمية دور الوسطاء في تعزيز مستهدفات رقع مستويات الوعي التأميني، وتنوع قنوات توزيع المنتجات والخدمات، وتحسين تجربة العملاء، إضافة إلى تسهيل عملية المطالبات التأمينية وتسريع إجراءاتها، وأهميتها في دفع عجلة التطور والنمو. وفق “أخبار 24”.

وشددت الهيئة على أهمية التعامل مع الشركات المرخص لها من قبلها، والتي يمكن التحقق منها عبر زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة.

الترخيص لـWTW للوساطة التأمينية

جديد المحليات
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