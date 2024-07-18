السعودية تستعرض صناعتها العسكرية في فارنبرة

تستعرض الهيئة العامة للصناعات العسكرية في معرض فارنبرة الدولي للطيران 2024 – أحد أكبر وأهم معارض الدفاع والطيران العالمية – الجهود التنظيمية التي توليها لقطاع الصناعات العسكرية في المملكة لتعزيز قدرات التصنيع العسكري الوطنية.
وتعرض الهيئة في المعرض الذي يقام خلال الفترة من 22 إلى 26 يوليو 2024م، بمقاطعة هامبشر في لندن بالمملكة المتحدة، جهود توطين هذا القطاع ليكون رافداً مهماً ومساهماً بشكل كبير في دعم ازدهار الاقتصاد السعودي، وتعزيز استقلاليته الدفاعية والأمنية.
وتهدف المشاركة في المعرض إلى استعراض إمكانات قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية السعودية، والإنجازات التي حققتها الهيئة لبناء قدرات صناعية وخدمية في المملكة، ضمن دورها الإستراتيجي في توطين ما يزيد على 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030م.
وترحب الهيئة بالمستثمرين الراغبين في الاستثمار بالمملكة من جميع أنحاء العالم في هذا القطاع الواعد، وتسلط الضوء من خلال مشاركتها بالمعرض على سلاسل الإمداد التي استحدثتها للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والخارجية، وذلك ضمن جهودها في طرح العديد من الفرص الاستثمارية في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، إضافة إلى تعزيز الشراكات الدولية لتحقيق الاستقلالية الإستراتيجية للصناعات العسكرية، نحو تمكين القطاع من تطوير الأنظمة والصناعات العسكرية والأمنية. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن المشاركة تأتي في ظل الخطوات المتسارعة التي يشهدها قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة على صعيد تطوير وتوطين القطاع وتعزيز فرص الاستثمار فيه، وما يزخر به من قدرات محلية تلبي الاحتياجات العملية للأجهزة العسكرية، وامتدادًا للجهود المبذولة في تمكين قطاع الصناعات العسكرية من تحقيق مستهدفاته.
وتولي المملكة القطاع أولوية كبيرة من خلال خلق الشراكات النوعية ولقاء المستثمرين الدوليين المهتمين بالاستثمار في المملكة، وهو ما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة الهادف إلى توطين الصناعات المختلفة في المملكة لتكون مصدرًا لإثراء الاقتصاد الوطني وتعزيزًا لاستقلاليته الإستراتيجية.