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جديد المحليات > رياح مثيرة للأتربة على 4 مناطق
19/07/2024   12:44 م

رياح مثيرة للأتربة على 4 مناطق

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حذر المركز الوطني للأرصاد، من تأثير الرياح النشطة المُثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية اليوم (الجمعة) على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، وكذلك على طول طريق الساحل الواصل إلى جازان.

وأوضح المركز أنه لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير.

وأشار إلى أن الرياح السطحية بالبحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-40 كم/ساعة تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة جنوباً باتجاه مضيق باب المندب. وفق “أخبار 24”.

رياح مثيرة للأتربة على 4 مناطق

جديد المحليات
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