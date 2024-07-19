عطل معلوماتي يربك مطارات وبنوكاً عالمية

أعلنت شركات مشغلة وهيئات معنية اليوم (الجمعة) أن عطلا معلوماتيا عالميا ومشكلة اتصالات ربما ناتجة عن تعطل في الإنترنت، تسببت في خلل فني أدى إلى تعليق العمل في مطارات عالمية، وشركات نقل كبرى وبورصات.
وأفاد مطار برلين بوقف الرحلات الجوية مؤقتا، وقالت الشركة المشغلة للمطار في منشور على منصة إكس إن المطار يعاني من تأخير في تسجيل وصول الركاب بسبب خلل فني.
وقالت كذلك الخطوط الجوية التركية اليوم إنها تواجه مشكلات في أنظمة الحجز وتسجيل وصول الركاب وإصدار التذاكر بسبب خلل فني عالمي.
فيما أفصحت الشركة المشغلة للمطارات الإسبانية أن كل المطارات بالبلاد تعاني من عطل معلوماتي عالمي، بينما ذكر متحدث أن العمليات في مطار سخيبول في أمستردام، وهو أحد أكثر مطارات أوروبا ازدحاما، تأثرت بمشكلات وتعطل عالمي في خدمات الإنترنت.
من جانبها، أعلنت شركة “غوفيا تيمسلينك ريلواي” وهي أكبر شركة مشغلة للسكك الحديد في المملكة المتحدة أنها تواجه “مشاكل فنية على نطاق واسع” الجمعة محذرة من احتمال إلغاء رحلات.
فيما توقفت قناة “سكاي نيوز” البريطانية عن البث المباشر اليوم، وقال ديفيد رودس الرئيس التنفيذي لشبكة سكاي نيوز على إكس: “لم تتمكن سكاي نيوز من البث التلفزيوني المباشر هذا الصباح، ونبلغ المشاهدين حاليا أننا نعتذر عن الانقطاع”.
وفي السياق ذاته، قالت مصادر مطلعة في قطاع النفط والغاز، إن عدة مقرات رئيسية لتداول النفط والغاز في لندن وسنغافورة تواجه صعوبات في تنفيذ المعاملات بسبب تعطل الإنترنت. وفق “أخبار 24”.
بدورها، كشفت شركة مايكروسوفت أنها بصدد اتخاذ “إجراءات” لإصلاح أعطال في الخدمة، مشيرة إلى أن المستخدمين قد لا يتمكنون من الوصول إلى مختلف تطبيقات وخدمات مايكروسوفت 365.
وأظهر موقع داون ديتكتور المعنيّ بتتبع توفر خدمة الإنترنت وجود انقطاعات في العديد من البنوك وشركات الاتصالات.