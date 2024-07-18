“مايكروسوفت” تنافس “كانفا” بتطبيق جديد

أطلقت شركة “مايكروسوفت” الأمريكية، تطبيق “Designer app” المدعوم بالذكاء الاصطناعي رسميًا لجميع المستخدمين على نظامي تشغيل أندرويد و iOS.
ويتيح التطبيق الشبيه بـ “Canva” للمستخدمين، وفقاً لموقع “TechCrunch” التقني، إنشاء صور وتصميمات باستخدام مطالبات نصية لإنشاء الملصقات، وبطاقات التهنئة، والدعوات، والصور المجمعة، وغيرها من التصميمات.
وأوضحت الشركة أن التطبيق الجديد يدعم أكثر من 80 لغة مختلفة، وهو متاح كتطبيق مجاني للهاتف المحمول وكتطبيق حاسوبي لنظام التشغيل ويندوز، حيث يتميز بقوالب سريعة تشتمل على أنماط وأوصاف يمكن تجربتها وتخصيصها ومشاركتها مع الآخرين. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى أن التطبيق يتيح أيضاً، إنشاء رموز تعبيرية وقصاصات فنية وخلفيات وأحرف صغيرة وصور رمزية باستخدام المطالبات النصية، كما يمكن استخدامه لتحرير الصور وإعادة تصميمها باستخدام الذكاء الاصطناعي.