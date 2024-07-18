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18/07/2024   7:33 ص

ميزة من أبل لاستعادة الصور المفقودة

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أطلقت شركة أبل، ميزة جديدة تساعد في العثور على المحتوى المفقود أو التالف داخل تطبيق الصور، على أن يتمكن المُستخدمون من الاستفادة من هذه الميزة في التحديث الجديد لنظام iOS 18.

وتساعد تلك الميزة في رؤية الصور ومقاطع الفيديو التي كانت مفقودة أو تالفة لكن بشرط أن تكون محفوظة على الأجهزة ليتم بعد ذلك عرضها في الألبوم الجديد داخل تطبيق الصور.

وينتظر أن تعمل التحديثات القادمة لأنظمة أبل على فحص الأجهزة تلقائياً للبحث عن الصور ومقاطع الفيديو التي يمكن استعادتها للمستخدمين. وفق “أخبار 24”.

يشار إلى أن الميزة الجديدة جرى إضافتها بعد ظهور مشكلة في قاعدة البيانات بتحديث iOS 17.5 تتعلق بتلف الصور.

ميزة من أبل لاستعادة الصور المفقودة

مال وأعمال
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