نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > طب وتداوي > تقنية لتشغيل جهاز الرعاية بحرارة الجسم
18/07/2024   7:33 ص

تقنية لتشغيل جهاز الرعاية بحرارة الجسم

+ = -
54

توصل باحثون في قسم الهندسة الميكانيكية بجامعة كارنيجي ميلون الأمريكية، إلى تقنية جديدة تساعد في تشغيل جهاز الرعاية الصحية باستخدام حرارة الجسم فقط.

وتعمل هذه التقنية عبر الجمع بين مستشعر قياس التأكسد النبضي ومولد طاقة حراري مرن وقابل للتمدد وقابل للارتداء، يتكون من معدن سائل وأشباه الموصلات ومطاط مطبوع ثلاثي الأبعاد.

ويتميز النظام المصمم لتحقيق أداء ميكانيكي وكهروحراري عالٍ مع تكامل سلس للمواد بالتطورات في المواد اللينة وتصميم لوحة دوائر منخفضة الطاقة.

ويساعد هذا التصميم في تحسين كثافة الطاقة بحوالي 40 مرة أو 4000%، كما يعزز مركب الإيبوكسي المعدني السائل التوصيل الحراري بين المكون الكهروحراري ونقطة اتصال الجهاز بالجسم. وفق “أخبار 24”.

تقنية لتشغيل جهاز الرعاية بحرارة الجسم

طب وتداوي
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885307335.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com