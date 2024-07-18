مغامرات مائية ترفيهية بموسم جدة

تمثل حديقة سيان ووتر بارك جدة المائية وجهة ترفيهية مثالية لزوار موسم جدة بصفتها إحدى مناطق الموسم، وذلك من خلال مجموعة متنوعة من الألعاب المائية التي تناسب جميع الأعمار، بالإضافة إلى أجواء ممتعة ومريحة.
وتوفر الحديقة التي تقع على مساحة 110 آلاف متر مربع إحدى أكبر الحدائق المائية في الشرق الأوسط الواقعة في أبحر الشمالية، تجربة مائية منوّعة حيث تحتوي على مجموعة من الألعاب المائية والمسابح، ومناطق للترفيه والاسترخاء، وخدمات تأجير الكابينات والمظلات والمراكب الشراعية، بجانب المطاعم والمقاهي في أجواء عائلية مناسبة.
وتضم ووتربارك للكبار مجموعة من الألعاب التي تُشعل حماس مرتاديها ومنها: الزلاقة العملاقة بارتفاع 18 مترًا وطول 150 مترًا، والبحيرة المائية والألعاب المائية للأطفال، والمساحات الخضراء الواسعة. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن مناطق موسم جدة منذ انطلاق الفعاليات فيها شهدت مجموعة كبيرة من الفعاليات الاستثنائية التي تستعرض عددًا من التجارب المناسبة لجميع الأذواق والفئات العمرية من العائلات والأطفال والشباب، لصناعة البهجة والفرح على الزوار، ومشاركتهم الفعاليات والأنشطة المُصاحبة التي تشتمل على عروض الدرونز، والألعاب النارية، والعروض المرئية، فضلًا عن العروض المتجولة.