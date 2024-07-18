3 مشاريع “مياه” بعرعر ورفحاء بـ127 مليوناً

بدأت شركة المياه الوطنية، ممثلة بقطاعها الشمالي، في تنفيذ 3 مشاريع مائية في مدينتي عرعر ورفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، شملت شبكات وخطوطا بطول 395 كلم وبتكلفة 127 مليون ريال.
وقالت الشركة إن المشاريع تضمنت مشروع خطوط مياه رئيسة، وشبكات فرعية بعرعر، بكُلفة إجمالية تجاوزت 58 مليون ريال، وبأطوال خطوط وشبكات تجاوزت 155 ألف متر طولي، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع آخر لخطوط مياه رئيسة وشبكات فرعية بعرعر، بكُلفة تجاوزت 40 مليون ريال، وبمجموع أطوال خطوط وشبكات تجاوز 142 ألف متر طولي.
وبيّنت المياه الوطنية، أنها بدأت كذلك في تنفيذ مشروع خطوط مياه ناقلة، وشبكات فرعية بمدينة رفحاء بكُلفة إجمالية تجاوزت 28 مليون ريال، وبمجموع أطوال نحو 98 ألف متر طولي.وفق “أخبار 24”.
وأكدت الشركة أن هذه المشاريع تأتي ضمن أهدافها واستراتيجياتها الهادفة إلى تعزيز منظومة توزيع مياه الشرب، وإدارة الطلب عليها، وزيادة نسب التغطية، والتوسع في تقديم الخدمات المائية والبيئية، إضافة إلى الارتقاء بجودة الحياة وخدماتها المقدمة للسكان وفقًا لرؤية المملكة 2030م.