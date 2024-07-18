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جديد المحليات > رفع الرسوم الجمركية لآلات ومعدات كهربائية 10%
18/07/2024   1:34 م

رفع الرسوم الجمركية لآلات ومعدات كهربائية 10%

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قرر وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك محمد الجدعان، تعديل فئة الرسوم الجمركية لبعض الآلات والمعدات الكهربائية، وذلك برفعها من 5% إلى 15%.

ويشمل القرار الآلات والمعدات الكهربائية بجهد يقل عن 72.5 كيلو فولت، والآلات والمعدات الكهربائية من قاطعات التيار ذاتية الحركة بجهد يزيد على 72.5 كيلو فولت، والآلات والمعدات الكهربائية من مرحلات”ريليه” بجهد يزيد على 60 فولت.

وجاء التعديل بناء على طلب وزارة الصناعة والثروة المعدنية برفع الرسوم الجمركية لعدد من السلع؛ لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية.

يذكر أن المرسوم الملكي رقم (م/39) والصادر في عام 1442هـ، يقضي بأنه يجوز بقرار من وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تعديل فئة الرسوم الجمركية لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية والمنتجات الزراعية المحلية، بحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية.وفق “أخبار 24”.

رفع الرسوم الجمركية لآلات ومعدات كهربائية 10%

جديد المحليات
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