القادسية مُعلنًا صفقة أوباميانغ: “المرعب وصل”

أعلن نادي القادسية، اليوم الخميس، التعاقد مع اللاعب الجابوني بيير إميريك أوباميانغ قادماً من صفوف مارسيليا الفرنسي.
ونشر الحساب الرسمي لنادي القادسية عبر منصة إكس مقطع فيديو لأهداف أوباميانغ وعلق عليها: “احـموا شباككم وحصنوا مرماكم المرعب وصـل”.
وساهم اللاعب الجابوني في 43 هدفاً مع مارسيليا الفرنسي خلال منافسات الموسم الماضي 2023/2024.
وسينضم أوباميانغ إلى نخبة من الصفقات العالمية والمحلية التي أبرمها القادسية حتى الآن، على رأسها الإسباني “ناتشو هيرنانديز” قائد ريال مدريد والمتوج لتوه باليورو، كما تعاقد مع الحارس البلجيكي الدولي كاستيلس.
كما تعاقد النادي مع المهاجم المكسيكي جوليان كينونيس ولاعب المحور الأوروغوياني ناهيتان نانديز القادم من الدوري الإيطالي.
ولم تنحصر صفقات القادسية على الأسماء العالمية، حيث تمكن النادي من حسم صفقات محلية قوية إدراكًا منه بأهمية وجود عناصر محلية تملك الخبرة الكبيرة في دوري روشن للمحترفين، حيث تعاقد مع ثنائي الدفاع قاسم لاجامي بعد نهاية عقده مع الفتح، وعلي هزازي القادم من الاتفاق. وفق “أخبار 24”.
كما أعلن النادي تعاقده مع لاعب الوسط “حسين القحطاني” قادمًا من الشباب وذلك بعقد يمتد حتى عام 2027.