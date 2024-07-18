تحديد موعد الاجتماع السادس لمشروع التوثيق

ينظم الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الثلاثاء المقبل 23 يوليو الجاري في مدينة الرياض، الاجتماع الدوري السادس لمشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، وذلك لاستعراض ما تم خلال الفترة السابقة من عمل الفريق وإطلاع الأندية على آخر المستجدات والخطوات القادمة نحو إتمام المشروع.
ووجه الاتحاد السعودي الدعوة لممثلي الأندية أعضاء الجمعية العمومية في اجتماعات المشروع لحضور الاجتماع.
يذكر أن المشروع يضم في عضويته خبراء دوليين في التوثيق الرياضي مرشحين من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، وممثلين من وزارة الرياضة وهيئة الإذاعة والتلفزيون ورابطة الدوري السعودي للمحترفين، بالإضافة إلى الأندية أعضاء الجمعية العمومية. وفق “أخبار 24”.