الإبراهيم وبانغا يبحثان التحديات الاقتصادية العالمية

ناقش وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، ورئيس البنك الدولي أجاي بانغا، آخر التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية وكيفية معالجتها بشكل عملي، وبحثا الفرص المتاحة لتعزيز التعاون القائم بين المملكة والبنك الدولي.
جاء ذلك خلال لقاء الإبراهيم برئيس البنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور نائب وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عمار نقادي، ووكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للسياسات والتخطيط الاقتصادي راكان آل الشيخ، والرئيس التنفيذي لصندوق البنية التحتية الوطني المهندس إسماعيل السلوم.
واكتمل الاجتماع بحضور المشرف العام على الإدارة العامة للأبحاث والرؤى الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتخطيط الدكتور ياسر فقيه، والمشرف العام على المنظمات الدولية في وزارة الاقتصاد والتخطيط هتان منير بن سمان.
من جهة أُخرى؛ التقى وزير الاقتصاد والتخطيط أمس (الأربعاء)، وزير الاقتصاد العُماني الدكتور سعيد بن محمد الصقري، وذلك على هامش أعمال المنتدى السياسي المقام في مدينة نيويورك. وفق “أخبار 24”.
فيما بحث في الوقت نفسه مع وزير الخارجية الكويتي عبدالله بن علي اليحيا، العلاقات الثنائية ومجالات التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف القطاعات، إضافة إلى التطورات الإقليمية والعالمية.