الإعلان عن مواعيد الجولتين الأولى والثانية بدوري روشن

أعلنت إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، الخميس، عن مواعيد إقامة مباريات الجولتين الأولى والثانية من دوري روشن السعودي لموسم 2024-2025.
وقالت إدارة المسابقات في بيان لها، إنها أخذت في الاعتبار المعايير التالية عند جدولة المباريات، مع العلم أنها قابلة للتعديل بناء على العوامل الخارجية المرتبطة بالمسابقات الأخرى والظروف القاهرة، وهي كالتالي:
– إقامة مباريات كل جولة على مدار 3 أيام.
– إقامة ثلاث مباريات في كل يوم.
– مواقيت الصلاة: تم تحديد موعدين لبداية المباريات خلال أشهر الصيف، حيث تبدأ مباريات الفترة الثانية عند التاسعة مساء، بينما يعتمد توقيت انطلاقة المباراة الأولى على توقيت صلاة المغرب وأذان العشاء، على أن تبدأ المباريات بين السادسة والنصف، والسابعة والنصف مساء.
وأضافت إدارة المسابقات، أنه بناء على المعايير أعلاه، تفتتح مباريات الموسم الجديد بثلاثة لقاءات يوم الخميس 22 أغسطس، حيث يستضيف التعاون ضيفه الفيحاء في أولى المباريات عند السابعة وعشر دقائق.
ويحل نادي الرياض ضيفًا على نادي الوحدة في التاسعة مساء، بينما يتواجه النصر والرائد في التوقيت ذاته.
وتستمر مباريات الجولة الأولى يوم الجمعة باستضافة ضمك للخليج عند السابعة وعشر دقائق، يليها لقاءا القادم الجديد العروبة مع مستضيفه الأهلي والقادسية أمام الفتح الذين ينطلقان عند التاسعة مساء.
ويشهد يوم السبت 24 أغسطس 3 مواجهات في ختام الجولة الأولى، يحل الاتحاد ضيفًا على الخلود عند السابعة وعشر دقائق، ويواجه حامل اللقب نادي الهلال مستضيفه الأخدود عند التاسعة بينما يستقبل الشباب منافسه الاتفاق في نفس التوقيت.
أما الجولة الثانية من دوري روشن السعودي 2024-2025 فتفتتح يوم الثلاثاء 27 أغسطس بمواجهة الفتح مع الأهلي عند السادسة و45 دقيقة مساء، ولقائي الرائد مع القادسية، والفيحاء مع النصر عند التاسعة مساء.
وتتواصل مجرياتها يوم الأربعاء بمباراة الاتفاق مع الأخدود عند السادسة و45 دقيقة، تتبعها مواجهتا الهلال مع ضمك، والوحدة مع العروبة عند التاسعة مساء.
وتختتم الجولة الثانية بثلاث مباريات يوم الخميس 29 أغسطس، يلتقي الرياض بالخلود عند السادسة و55 دقيقة، ويستضيف نادي الخليج نادي الشباب عند التاسعة، ويحل التعاون ضيفًا على الاتحاد في ذات الموعد. وفق “أخبار 24”.
وأشارت المسابقات إلى أنه سيتم الإعلان عن أيام ومواعيد الجولات الست التالية (من الجولة 3 حتى الجولة 8) بعد التعرف على جدول مباريات أندية دوري روشن السعودي في البطولات الآسيوية.