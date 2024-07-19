مسبح الكُرات يصنع البهجة والفرح بنادي الشاطئ

تتيح منطقة نادي الشاطئ في السيتي ووك بموسم جدة 2024، الفرصة لزوار الموسم ليعيشوا تجربة مميزة داخل أول وأكبر مسبح من الكُرات التي تتجاوز مليوني كرة داخل مساحة واسعة وأجواء رائعة تعم المنطقة التي تتميز باللونين الأبيض والأصفر.
ويُقسم مسبح الكور إلى قسمين أحدهما للكبار بعمق متر والآخر مخصص للصغار بعمق 50 سنتيمتراً للقفز والسباحة واللعب في بحر من الكرات البلاستيكية المعاد تدويرها، وذلك لعيش تجربة ممتعة تتيح للأهالي مشاركة صغارهم في اللعب بكل حماس وبهجة.
وتشهد مناطق موسم جدة عدداً كبيراً من الفعاليات والتجارب والمغامرات والألعاب التفاعلية التي تُقدّم للزوار، بالإضافة إلى المسرحيات والعروض الفنية والثقافية الحيّة، وكذلك الأنشطة الترفيهية والرياضية والسياحية المبتكرة، والمطاعم والمقاهي المحلية والعالمية والتسوّق من أشهر العلامات التجارية العالمية. وفق “أخبار 24”.
ويعمل موسم جدة على تعزيز السياحة المحلية عبر تقديم تجربة ترفيهية مميزة، مع استثمار كل مقومات المدينة السياحية والتاريخية والثقافية والبحرية؛ بهدف تنويع الخيارات أمام الزوار.