“إنستغرام” يتيح الملحوظات بالمنشورات والريلز

توسّعت منصة “إنستغرام” المملوكة لشركة “ميتا- بلاتفورمز” الأمريكية، في ميزة الملحوظات (Notes) المؤقتة، لتمتد إلى المنشورات ومقاطع الفيديو القصيرة “Reels “.
وأوضحت المنصة، وفقاً لموقع “The Verge” التقني، أن الميزة الجديدة ستظهر على شكل فقاعات صغيرة أعلى المحتوى، حيث ستختفي ملاحظاتهم بعد 3 أيام ما لم يتم حذفها مبكراً من قبل المستخدمين.
وأضافت بأن الملاحظات المؤقتة الجديدة شبه خاصة، ويمكن للمستخدمين تخصيص من يمكنه رؤيتها، كما تتيح وضع علامة على الملاحظات لجعلها مخفية عن البعض. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى أن هذه الميزة تهدف إلى الاستفادة من الطرق الأكثر خصوصية المستخدمة بالمنصة، مثل المراسلة المباشرة مع الأصدقاء، فقد يكون من المفيد رؤية ما يقوله الأصدقاء على المنصة دون الحاجة إلى التمرير عبر التعليقات.