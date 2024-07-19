نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > العلا تحتضن أكثر من 3 ملايين نخلة
20/07/2024   12:35 ص

العلا تحتضن أكثر من 3 ملايين نخلة

+ = -
59

أصدر القطاع الزراعي بالهيئة الملكية لمحافظة العلا إحصائية توضح زيادة في أعداد النخيل بالمحافظة، حيث بلغت 3,116 مليون نخلة، فيما كان عددها في السابق نحو مليوني نخلة.

وتُعد العلا إحدى أكبر المحافظات في المملكة إنتاجاً للتمور، فقد بلغت مساحة مزارع النخيل في المنطقة قرابة الـ 16,579.40 هكتارًا، فيما بلغ إنتاجها السنوي من التمور 116,055.81 طناً، كما يعد البرني من أشهر الأصناف التي تنتجها، ويتراوح وقت حصاد وجني ثمار التمر فيها ما بين شهري أغسطس وأكتوبر.

ويتيح مزاد ومهرجان التمور الفرصة للمزارعين، لعرض وتسويق وبيع منتجاتهم داخل وخارج المملكة، حيث يعد القطاع الزراعي أحد أهم الروافد الاقتصادية للمحافظة، المقيم من قبل الهيئة الملكية لمحافظة العلا بشكل سنوي. وفق “أخبار 24”.

العلا تحتضن أكثر من 3 ملايين نخلة

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885307514.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com