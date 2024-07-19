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20/07/2024   12:35 ص

اكتشاف نوع جديد من فقدان الذاكرة

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كشفت دراسة حديثة أُجريت بمركز “مايو كلينيك” الطبي الأمريكي، عن نوع جديد من حالات فقدان الذاكرة له نفس أعراض الخرف الشديد المرتبط بالشيخوخة والمعروف طبياً بـ “الزهايمر”.

وأطلقت الدراسة المنشورة بدورية “Brain Communications” الطبية المتخصصة، اسم “LANS” على هذه الحالة الجديدة وهي اختصار لمتلازمة فقدان الذاكرة الحوفي السائدة، والتي تنتج عن تغيرات مختلفة عن مسببات الخرف في الدماغ.

وأوضحت بأن التنكس يحدث بشكل أساسي في الجهاز الحوفي بالدماغ المسؤول عن الذاكرة والعاطفة والسلوك، بدلاً من مناطق الدماغ الأوسع المتضررة بمرض الزهايمر، إلا أنه يميل إلى التقدم بشكل أبطأ بمرور العمر. وفق “أخبار 24”.

ولفتت إلى أن السبب الأساسي الأكثر شيوعًا لـ LANS هو حالة تم التعرف عليها مؤخرًا تسمى اعتلال الدماغ TDP-43 السائد المرتبط بالعمر، والناتجة عن تراكم البروتين في خلايا الدماغ مسبباً الضرر.

اكتشاف نوع جديد من فقدان الذاكرة

طب وتداوي
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