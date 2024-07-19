النصر يهزم ماريتيمو وديًا في معسكر البرتغال

حقق فريق النصر فوزا على نظيره ماريتيمو البرتغالي، مساء الجمعة، بنتيجة هدف دون رد، في إطار معسكر الفريق بالبرتغال، استعدادا للموسم الجديد 2024-2025.
وسجل اللاعب اليكس تيليس هدف النصر الوحيد في الدقيقة22 من زمن الشوط الأول، بتسديدة من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء.
وبدأ النصر المباراة بتشكيل مكون من:
” راغد النجار، سلطان الغنام، عبدالاله العمري، محمد ال فتيل، اليكس تيليس، مختار علي، اوتافيو، سامي النجعي، تاليسكا، ساديو ماني، محمد مران”. وفق “سبورت 24”.
وفي الشوط الثاني دفع مدرب النصر لويس كاسترو تشكيل مكون من:
” أمين بخاري، عبدالعزيز الفرج، علي لاجامي، عبدالله مادو، عواد أمان، عبدالله الخيبري، علي الحسن، سيكو فوفانا، عبدالمجيد الصليهم، مشاري النمر، عبدالعزيز العليوة”.