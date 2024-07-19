5 إرشادات من السفارة للقادمين لحضور الأولمبياد

أصدرت السفارة السعودية في العاصمة الفرنسية باريس، مجموعة من التنبيهات والإرشادات للمواطنين القادمين لحضور دورة الألعاب الأوليمبية والبارالمبية المزمع انعقادها في العاصمة خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل.
ونوّهت السفارة بمراعاة إرشادات السلطات المحلية حول الإجراءات الأمنية والتنظيمية المطبقة خلال هذه الفترة، والمتضمنة الناطق الذي يتم تقييد الدخول له أثناء المنافسات، حيث سيقتصر الدخول على حاملي تصريح الدخول المسبق وحاملي التذاكر، كما سيتم تقييد دخول المركبات إلى عدد من أحياء العاصمة.
وشددت على أهمية تأكيد حجوزات الفنادق قبل الوصول بوقت كاف، والتحقق أيضاً من وسائل المواصلات الملائمة سواء السيارات الخاصة أو سيارات الأجرة أو النقل العام، مع الحرص على المتعلقات الشخصية واتخاذ الحيطة والحذر في الأماكن المزدحمة.
كم أوصت بتسجيل جوازات السفر وبيانات الرحلة على الصفحة المخصصة لذلك في بوابة وزارة الخارجية؛ لتيسير التواصل والإجراءات في حال فقدانها، مع متابعة كافة التعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطات الفرنسية المعنية والالتزام التام بها.
وفق “أخبار 24”.