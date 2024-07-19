الجنسية السعودية لـ5 أشقاء وامرأتين

كشفت الإدارة العامة للأحوال المدنية عن صدور قرار وزاري بمنح الجنسية لـ7 أشخاص في الرياض.
وبحسب القرار الصادر والمنشور اليوم الجمعة في جريدة “أم القرى”، تمت الموافقة على منح الجنسية لفاطمة يحيى محمد عليطو، وإيمان جاسم محمد الأسعد وذلك ضمن مجموعة من الأشخاص.
كما جرى منح الجنسية لخمسة أشقاء هم (فيصل – محمد – ماجد – عبد العزيز – نايف) أبناء أحمد محمد محمد عمر؛ وذلك بموجب المادة 14 من نظام الجنسية.
وبحسب الأنظمة تمنح الجنسية من قبل رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية، ولوزير الداخلية في جميع الأحوال، وبدون إبداء الأسباب في الحق برفض الموافقة على منح الجنسية للأجنبي الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها قبل تقديمه الاقتراح المذكور. وفق “أخبار 24”.