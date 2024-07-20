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رياضة > القادسية يخوض 3 وديات في السعودية
20/07/2024   9:02 م

القادسية يخوض 3 وديات في السعودية

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أعلن نادي القادسية عن خوض ثلاث مباريات ودية في السعودية بعد العودة من معسكر هولندا الإعدادي للموسم الكروي المقبل 2024-2025.

وأشار حساب القادسبة العائد مجددًا لدوري روشن السعودي في الموسم الجديد، أن الفريق سيخوض 3 وديات محلية أمام كل من الباطن والخليج والاتحاد أيام 9 و 12 و 15 أغسطس على الترتيب.

ويعسكر القادسية في الوقت الحالي بهولندا، حيث يخوض سلسلة من الوديات ضد أندية أوروبا قبل العودة إلى أرض الوطن مطلع أغسطس المقبل. وفق “سبورت 24”.

وأعلن القادسية عن ضم تسع صفقات جديدة خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية في مقدمتهم الثنائي ناتشو فيرنانديز وأوباميانج.

القادسية يخوض 3 وديات في السعودية

رياضة
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