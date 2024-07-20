“السوق المالية” تؤكد سلامة أنظمتها التشغيلية

أكدت هيئة السوق المالية، سلامة أنظمة تشغيل السوق المالية السعودية، وعدم تأثرها بالعطل التقني الذي تأثرت به معظم الجهات حول العالم.
وأوضحت قيام الهيئة بالتنسيق من اللحظة الأولى مع الجهات ذات العلاقة بالسوق المالية السعودية، مؤكدة جاهزيتها التامة لتقديم الخدمات لكافة المستثمرين في السوق المالية في جلسات التداول ليوم الأحد 21 يوليو 2024.
وأشارت الهيئة أنها عممت على الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية بضرورة الإفصاح عن أي تطورات جوهرية بهذا الشأن، فيما أعلنت شركة تداول السعودية عن سلامة وجاهزية أنظمتها لضمان تقديم الخدمات لكافة المستثمرين في السوق السعودية. وفق “أخبار 24”.
وأشارت الهيئة إلى أن الفرق التقنية تعمل على مراقبة الأنظمة على مدار الساعة؛ للتأكد من استمرار عدم تأثر الخدمات والبنية الأساسية التقنية، وضمان استمرارية الأعمال وكفاءة الأنظمة في السوق المالية السعودية.