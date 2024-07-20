محو أمية 832 مسناً ومسنة بجازان

انطلقت الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية التي تنفذها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، حيث تقدم خدماتها للمسنين والمسنات في مقار قريبة من بيئتهم المحلية؛ إذ يستفيد من الحملة 832 دارسًا ودارسة.
ويجري تقديم الخدمات عبر المقر الرئيس للحملة في ابتدائية ومتوسطة الحسن البصري بالسهي بمحافظة صامطة، و28 مركزًا تعليميًا في محافظات “صامطة، وأحد المسارحة، والحُرّث، والعارضة.
ويتلقى الدارسون والدارسات في مختلف المراكز التعليمية المعارف والعلوم من خلال برامج الحملة في تحسين تلاوتهم للقرآن الكريم، واستقامة الحروف من مخارجها، والتعرف على الأحرف الهجائية وتعلمها وكتابتها والنطق بها، ويتعلمون كذلك سورة الفاتحة وقصار السور، والعديد من الأمور الشرعية في أسس العقيدة والتوحيد.
ويستفيد 832 دارسًا ودارسة من الحملة في 28 مركزًا تعليميًا منها 11 مركزًا يدرس بها 233 دارسًا، وكذلك 17 مركزًا تدرس بها 599 دارسة بالتعاون مع عدد من القطاعات الحكومية. وفق “أخبار 24”.
وتشهد المراكز التعليمية المختلفة برامج تعليمية وثقافية مستمرة، بمشاركة 43 كادرًا من مختلف الكوادر منهم 8 مشرفين و12 معلمًا و31 معلمة، إلى جانب برامج في مجالات التوعية الصحية والاجتماعية والمسابقات المتنوعة والبرامج الدعوية لتبصير الدارسين بأمور دينهم ودنياهم، إلى جانب ورش العمل التثقيفية والتوعوية عن برنامج “ريف” المخصص لدعم المزارعين وأسرهم الريفية المنتجة.