استاد الدمام.. العمل على قدم وساق

بخطى متسارعة، تتواصل أعمال البناء في مشروع استاد الدمام أحد الملاعب التي ستستضيف مباريات كأس آسيا 2027، والتي تحتضنها المملكة العربية السعودية لأول مرة في تاريخها.
ويعد استاد الدمام الذي تجرى أعمال بنائه حاليًا في الخبر، أحد 8 ملاعب رئيسية ستحتضن مباريات من كأس آسيا، كما أنه من الملاعب التي سيتضمنها ملف استضافة المملكة لكأس العالم 2034، وهو من الملاعب المكيفة، ويتم تنفيذه تحت مظلة تحالف عينته شركة أرامكو يجمع شركة بيسيكس البلجيكي وشركة البواني السعودية.
ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة تنفيذ استاد الدمام نحو 3.7 مليار ريال وتتجاوز مساحته 80 ألف متر مربع، وستتسع مدرجاته لـ45 ألف متفرج.
وينتظر أن يتم افتتاح الملعب رسميًا عام 2026، وسيتم إدراجه ضمن ملاعب كأس آسيا، حيث سيحتضن مباريات من دور المجموعات ومباريات من الدورين ثمن وربع النهائي.
ويستوحى تصميم ملعب الدمام الجديد من شكل الدوامة المائية المعتاد رؤيتها على سواحل المدينة، كما تتيح طبيعة تصميم الواجهة والسقف مرونة كاملة لإدارة المدرجات وتهوية الملعب.
وسيحظى الملعب بغطاء من نسيج شبكي يصد الرطوبة، ويساعد في تصفية الهواء من الغبار وأيضًا تبريده أثناء مروره عبر فتحات الواجهة.
وفق “سبورت 24”.