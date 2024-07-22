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رياضة > الفتح يخسر من فاراجدين في معسكر سلوفينيا
22/07/2024   7:36 ص

الفتح يخسر من فاراجدين في معسكر سلوفينيا

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خسر فريق الفتح أمام فاراجدين الكرواتي، مساء أمس الأحد، بنتيجة 3-0، في إطار معسكر الفريق بسلوفينيا، استعدادا للموسم الجديد.

وخاض الفتح المباراة بتشكيلة مكونة من:

“وليد العنزي، مروان سعدان، جايسون ديناير، سعيد باعطية، سالم النجدي، نوح الموسى، محمد الفهيد، عثمان العثمان، عبدالله العنزي، أحمد الجليدان، سعد الشرفاء”.

ويتخلل البرنامجَ التأهيليَّ للفريق الفتحاوي في معسكر سلوفينيا عددٌ من المباريات الودية التي سيُعلن عنها لاحقًا. وفق “سبورت 24”.

وكان الفريق الفتحاوي قد اختتم الدوري بالموسم الماضي بحصوله على المركز السابع.

الفتح يخسر من فاراجدين في معسكر سلوفينيا

رياضة
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