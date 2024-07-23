38 مليون ريال “نفقة” لـ7 آلاف مستفيد

استفاد أكثر من 7 آلاف شخص من 38 مليون ريال، صرفها صندوق النفقة التابع لوزارة العدل، خلال النصف الأول من العام الجاري 2024.
وأوضحت الوزراة، أن خدمات الصندوق غطت أكثر من 114 مدينة ومحافظة بجميع مناطق المملكة؛ بهدف صرف النفقة للمستحقين دون تأخير.
ويسهم الصندوق بشكل رئيسي في تحقيق التوازن المالي للأسرة، والحفاظ على استقرارها واستقرار المجتمع، وتعزيز المسؤولية عبر استرداد النفقة من المطالب بها. وفق “أخبار 24”.
ويمكن الاستفادة من خدمات الصندوق عبر الدخول على منصته الإلكترونية، والتسجيل عبر خدمة النفاذ الوطني الموحد وتقديم الطلب إلكترونياً.