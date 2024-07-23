البدر شخصية رمزية لبرنامج شاعر الراية

أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد الحارثي، عن الشخصية الرمزية الدائمة لبرنامج “شاعر الراية” الأمير بدر بن عبدالمحسن، بامتداد مواسم البرنامج القادمة؛ وذلك لتخليد شخصية أثرت في الساحة الأدبية، وحرصت طوال تاريخها على إثراء الساحة الشعرية.
من جانب آخر يواصل برنامج “شاعر الراية” تسجيل المشاركات في نسخته الثالثة بعد أن حقق في مواسمه السابقة مشاهدات عالية ونجاحات كبيرة عبر قناة “السعودية” ومنصات التواصل الاجتماعي على مستوى المملكة والوطن العربي، وتجاوز عدد المقدمين ثلاثة آلاف مقدم منذ انطلاق التسجيل. وفق “أخبار 24”.
الجدير بالذكر أن مجموع الجوائز في هذا الموسم تجاوز مليوني ريال، مقسمة على الفائزين حيث يتوج صاحب المركز الأول بلقب شاعر الراية ومبلغ مليون ريال، وينال صاحب المركز الثاني 500 ألف ريال، والثالث 300 ألف ريال، والمركز الرابع 200 ألف ريال، ويتسلم صاحبا المركزين الخامس والسادس 50 ألف ريال.
وتهدف هيئة الإذاعة والتلفزيون من خلال هذه البرامج، إلى إحياء الإرث الأدبي والشعري من خلال البرنامج، لتتماشى مع المكانة المتقدمة التي وصلت إليها المملكة العربية السعودية في هذا الجانب، وهو نتاج اهتمامها ورعايتها لمجالي الأدب والشعر والمنتسبين إليهما، واستنادها إلى حاضر وماضٍ حافلين بالإبداع والمبدعين، بوصفها مهادًا وموردًا خصبًا ومتجددًا للآداب والفنون الإنسانية.