إطار تنظيمي لإدخال الطائرات الكهربائية بحلول 2026

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني مع شركة ليليوم الألمانية الرائدة في تصنيع الطائرات الكهربائية ومجال النقل الجوي الإقليمي (RAM، مذكرة تعاون لتطوير وتنفيذ الإطار التنظيمي اللازم لإدخال الطائرات ذات الإقلاع والهبوط العمودي إلى المملكة ابتداءً من عام 2026.
جاء ذلك في إطار زيارة من رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج لمعرض فارنبرة الدولي للطيران، يرافقه نواب الرئيس والرؤساء التنفيذيون بالشركات العاملة في قطاع الطيران المدني بالمملكة.
واطلع على ما يضمه من تقنيات وابتكارات حديثة وحلول في صناعة الطيران منها التنقل الجوي المتقدم والفضاء والاستدامة البيئية، حيث زار أجنحة العديد من الشركات المشاركة في المعرض منها شركة “إمبراير” لتصنيع الطائرات، وشركة “ويسك” إحدى شركات بوينغ، وشركة “ليليوم”.
والتقى الدعيلج خلال الزيارة بالرئيس التنفيذي لشركة “إمبراير”، والرئيس التنفيذي لشركة “ويسك” إحدى شركات بوينغ، والرئيس التنفيذي لشركة “ليليوم”، جرى خلال اللقاءات استعراض أوجه التعاون في مجال تعزيز صناعة الطيران المدني.
في السياق نفسه، استعرض خلال زيارته جامعة كرانفيلد البريطانية، مدى التقدم والتطور في مجال الطيران المدني بالمملكة من خلال الإستراتيجية الوطنية للطيران، منوّهاً بدور جامعة كرانفيلد في الجمع بين الأوساط الأكاديمية والصناعة، من خلال تنشئة جيل جديد من المهنيين في مجال الطيران. وفق “أخبار 24”.
كما حضر أيضاً توقيع مذكرة التفاهم بين الأكاديمية السعودية للطيران المدني وجامعة الأمير سلطان بن عبدالعزيز وجامعة كرانفيلد التي تهدف إلى تطوير أبحاث علوم الطيران بين الجانبين وتبادل الخبرات بين المختصين.