مساعدات المملكة تمتدّ للمحتاجين والمرضى بدولتين

طرقت المساعدات الغذائية والطبية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أبواب المحتاجين والمرضى في السودان واليمن، فيما يواصل المركز جهوده في أنحاء عدة.
ووزّع المركز 1.200 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية المتمة بولاية نهر النيل في جمهورية السودان استفاد منها 6.900 فرد، وذلك ضِمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية السودان.
ووزعت فِرَق المركز 413 سلة غذائية للفئات الأشد احتياجًا في مديرية المنصورة بمحافظة عدن، استفاد منها 2.891 فردًا بواقع 413 أسرة، وذلك ضِمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية في اليمن.
كما دشّن المركز المشروع الطبي التطوعي لجراحة الأذن والأنف والحنجرة والأورام في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت، والمقام خلال الفترة من 20 وحتى 27 يوليو 2024م، بمشاركة 22 متطوعاً من مختلف التخصصات الطبية، حيث قام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز حتى الآن بإجراء 60 عملية جراحية متخصصة تكللت جميعها بالنجاح.
في السياق نفسه نفذ المركز، مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة، حيث جرى خلال الفترة من 19 وحتى 25 يونيو 2024م في محافظة حجة ضخ 1.033.550 لترا من المياه الصالحة للشرب وضخ 10.849.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وتنفيذ 38 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين. وفق “أخبار 24”.
واختتم المركز المشروع الطبي التطوعي لجراحة المسالك البولية في مدينة بور تسودان بجمهورية السودان، المقام خلال الفترة من 13 وحتى 20 يوليو 2024م، بمشاركة 11 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية، قام خلالها الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بإجراء 119 عملية جراحية متخصصة تكللت جميعها بالنجاح التام.
يأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة شعوب بعض الدول جراء الأزمات الإنسانية التي تمر بها.