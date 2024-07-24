نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > إنهاء اتفاق إيداع 5 مليارات دولار لتركيا
24/07/2024   1:29 م

إنهاء اتفاق إيداع 5 مليارات دولار لتركيا

+ = -
89

أعلن البنك المركزي التركي اليوم (الأربعاء)، إنهاء اتفاق تم إبرامه مع الصندوق السعودي للتنمية عام 2023، لإيداع 5 مليارات دولار لدى البنك، بموجب اتفاق بين الطرفين.

وأضاف البنك التركي بحسب وكالة “رويترز” أن الالتزامات الخارجية تحسنت في الآونة الأخيرة بنحو 7 مليارات دولار من خلال تخفيض أرصدة الودائع.

وكان الصندوق السعودي للتنمية قد أودع 5 مليارات دولار لصالح البنك المركزي التركي، تنفيذاً لتوجيهات القيادة، بموجب اتفاقية وقعها رئيس مجلس إدارة الصندوق أحمد بن عقيل الخطيب ومحافظ البنك المركزي التركي شهاب كافجي أوغلو. وفق “أخبار 24”.

إنهاء اتفاق إيداع 5 مليارات دولار لتركيا

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885308080.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com