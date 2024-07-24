إنهاء اتفاق إيداع 5 مليارات دولار لتركيا

أعلن البنك المركزي التركي اليوم (الأربعاء)، إنهاء اتفاق تم إبرامه مع الصندوق السعودي للتنمية عام 2023، لإيداع 5 مليارات دولار لدى البنك، بموجب اتفاق بين الطرفين.
وأضاف البنك التركي بحسب وكالة “رويترز” أن الالتزامات الخارجية تحسنت في الآونة الأخيرة بنحو 7 مليارات دولار من خلال تخفيض أرصدة الودائع.
وكان الصندوق السعودي للتنمية قد أودع 5 مليارات دولار لصالح البنك المركزي التركي، تنفيذاً لتوجيهات القيادة، بموجب اتفاقية وقعها رئيس مجلس إدارة الصندوق أحمد بن عقيل الخطيب ومحافظ البنك المركزي التركي شهاب كافجي أوغلو. وفق “أخبار 24”.