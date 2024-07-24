33 ألف ساعة تطوعية بـ”هلال الحدود الشمالية”

أتاح فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية، خلال النصف الأول من العام الجاري، أكثر من 200 فرصة تطوعية متنوعة، شارك فيها 1471 متطوعًا ومتطوعة، وأسهمت هذه الجهود في تحقيق 33.8 ألف ساعة تطوعية.
وتلقى مركز القيادة والتحكم بالهلال الأحمر بالحدود الشمالية 3666 بلاغًا لحالات إسعافية متنوعة، خلال الفترة المذكورة، تم خلالها نقل 3224 مريضًا إلى المنشآت الطبية في المنطقة، بينما تم تقديم العلاج في الموقع لـ 442 حالة.
وأكد مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة مساعد غالي العنزي، أن التزام الهيئة بتقديم خدمات إسعافية فعالة وتعزيز الوعي بين أفراد المجتمع، وإبراز أهمية العمل التطوعي، ورفع قدرات المتطوعين والمتدربين على تقديم الدعم اللازم في الأوقات الحرجة. وفق “أخبار 24”.
وأشار في هذا الصدد إلى أن الفرع كثّف برامجه التدريبية؛ بهدف تعزيز الوعي بأهمية تعلم الإسعافات الأولية لمواجهة الحالات الطارئة، من خلال 129 دورة ومحاضرة تدريبية طبية وتوعوية تثقيفية، استفاد منها 928 متدربًا ومتدربة من المواطنين والمواطنات في المنطقة.