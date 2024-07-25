القتل تعزيراً لمصري روّج “الإمفيتامين” بالمملكة

نفذت وزارة الداخلية، في منطقة مكة المكرمة اليوم (الخميس)، حكم القتل تعزيرًا، بالمدعو مصباح السعودي مصباح إمام -مصري الجنسية-؛ لإدانته بتلقي وترويج مادة الإمفيتامين وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وكانت الجهات الأمنية قد تمكنت من القبض على المتهم المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب إليه، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يتضمن ثبوت إدانته بذلك والحُكم بقتله تعزيرًا، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.
وشددت وزارة الداخلية على حرص حكومة المملكة على محاربة المخدرات بأنواعها؛ لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها، مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت ذاته كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. وفق “أخبار 24”.