البيئة: 6 تدابير لحماية الحيوانات في الحرارة المرتفعة

حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة، 6 تدابير دعت ملاك الحيوانات إلى ضرورة الالتزام بها لحماية الحيوانات بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.
وأوضحت الوزارة أن حماية الحيوانات في الحرارة المرتفعة يكون من خلال توفير الأطعمة والمياه بشكل دائم، وتهيئة الحظائر وأماكن الإيواء لحمايتها، والالتزام بالتطعيم ومتابعة الحالة الصحية، والحرص على إبعادها عن أشعة الشمس المباشرة خلال فترات الذروة، وتفقد أحوالها مرة واحدة على الأقل يوميًا.
وشددت الوزارة على ملاك الحيوانات والقائمين على رعايتها، بعدم إطلاق سراح أي حيوان يعتمد بقاؤه على الإنسان، وفي حالة الرغبة في التخلي عنه يجب التنسيق مع الجهة المختصة.
وحثت على تطبيق معايير ومتطلبات الرفق بالحيوان، والحرص على عمل جميع الاحتياطات التي تضمن عدم إلحاق الأذى بالحيوانات خلال الحر الشديد، وتعزيز مبدأ الرفق بالحيوان، وفقًا لما ورد في نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفق “أخبار 24”.
ونوهت الوزارة بأن الأنظمة تطبق بحق أي شخص تثبت مخالفته بالإساءة للحيوان، مشيرةً إلى أن فروع ومكاتب الوزارة في المناطق تعمل على ضبط ورصد المخالفات المتعلقة بالإساءة للحيوان، داعيةً ملاك المشاريع والقائمين عليها والأفراد إلى التعاون مع مراقبي الوزارة، وضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات لنظامي الثروة الحيوانية والرفق بالحيوان من خلال الرقم 939.