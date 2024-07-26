الأرصاد: الأمطار تتواصل على 5 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، وكذلك على أجزاء من منطقة نجران.
وأوضح المركز أنه يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على طريق الساحل من مكة المكرمة إلى جازان، وكذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض وتمتد إلى منطقة نجران. وفق “أخبار 24”.
وحذر من استمرار الطقس حارا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية حتى الساعة الخامسة عصراً.