النفط والذهب يرتفعان بدعم من بيانات أمريكية

ارتفعت أسعار النفط اليوم (الجمعة)، بدعم من بيانات اقتصادية أمريكية جاءت أقوى من المتوقع، وعززت تقييمات المستثمرين بنمو الطلب على النفط الخام من أكبر مستهلك للطاقة في العالم.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 7 سنتات إلى 82.44 دولار للبرميل، كما زاد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر 4 سنتات إلى 78.32 دولار.
وأظهرت بيانات من وزارة التجارة الأمريكية، أن الاقتصاد الأمريكي نما في الربع الثاني بمعدل سنوي أسرع من المتوقع بلغ 2.8% وسط زيادة إنفاق المستهلكين وارتفاع استثمارات الشركات.
في سياق متصل، صعدت أسعار الذهب اليوم قبل قراءة مهمة للتضخم في الولايات المتحدة قد توفر المزيد من المؤشرات بشأن موعد خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2374.14 دولار للأوقية (الأونصة)، وقفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% إلى 2371.00 دولاراً.
وينصب تركيز الأسواق اليوم على بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة لشهر يونيو، وهي مقياس التضخم المفضل لدى المركزي الأمريكي.
وأظهرت بيانات أمس (الخميس)، أن الاقتصاد الأمريكي نما بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثاني، إلا أن ضغوط التضخم تباطأت مما يبقي على توقعات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، إذ عادة ما تزيد جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عوائد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. وفق “أخبار 24”.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 27.95 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.9% إلى 941.25 دولار، ويتجه المعدنان لتسجيل خسائر للأسبوع الثالث على التوالي.